Telegraph: наращивание военной мощи США вблизи Венесуэлы призвано «повысить температуру»

Издание подчеркивает, что Вашингтон создал самую значительную военную группировку в регионе за несколько десятилетий.
В воскресенье Пентагон объявил, что с начала сентября уничтожил 21 судно предполагаемых наркоторговцев. По данным ведомства, в результате этих авиаударов погибло больше 80 человек.
Южное командование США заявило, что развертывание американской ударной группы в Карибском море осуществляется в соответствии с «директивой Дональда Трампа о ликвидации транснациональных преступных организаций и борьбе с наркотерроризмом во имя защиты родины».
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, новая миссия США под кодовым названием «Операция Южное копье» уничтожит «наркотеррористов в нашем полушарии». Для начала Вашингтон намерен признать «картель Солнц» (Cartel de los Soles), который якобы возглавляет 62-летний Николас Мадуро, террористической организацией.
Тем не менее госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе на частных встречах с лидерами обеих палат конгресса подтвердил, что любая военная операция будет направлена исключительно на борьбу с наркоторговлей и что у администрации Трампа нет амбиций по смене режима в Венесуэле.
В выходные вновь начали циркулировать слухи о том, что США и Венесуэла могут возобновить кулуарные переговоры о предоставлении США доли в венесуэльских запасах нефти. В воскресенье Трамп сказал, что готов провести переговоры с Мадуро: «Возможно, мы проведем переговоры с Мадуро и посмотрим, к чему это приведет. Они хотели бы поговорить».
The Telegraph отмечает, что Белый дом не подавал четких сигналов о своих военных намерениях. Трамп же заявил, что «вроде как принял решение» по Венесуэле, но не может рассказать журналистам о нем. На прошлой неделе стало известно, что Пентагон проинформировал руководство США, включая президента, о возможных вариантах нанесения ударов по наземным целям, в том числе по личной охране Мадуро или его ближайшему окружению, а также по захвату нефтяных месторождений Венесуэлы.
К тому же длительная военная кампания рискует вызвать недовольство значительной части политической базы Трампа, которая выступает против втягивания США в дорогостоящие иностранные конфликты.