Telegraph: наращивание военной мощи США вблизи Венесуэлы призвано «повысить температуру»

The Telegraph отмечает, что Белый дом не подавал четких сигналов о своих военных намерениях. Трамп же заявил, что «вроде как принял решение» по Венесуэле, но не может рассказать журналистам о нем. На прошлой неделе стало известно, что Пентагон проинформировал руководство США, включая президента, о возможных вариантах нанесения ударов по наземным целям, в том числе по личной охране Мадуро или его ближайшему окружению, а также по захвату нефтяных месторождений Венесуэлы.