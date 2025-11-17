Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: наращивание военной мощи США вблизи Венесуэлы призвано «повысить температуру»

США продолжают наращивать военную мощь в Карибском бассейне. В воскресенье в регион прибыл флагманский авианосец ВМС США USS Gerald R Ford, который сейчас находится на расстоянии удара по Венесуэле. Что за этим стоит, рассказывает британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание подчеркивает, что Вашингтон создал самую значительную военную группировку в регионе за несколько десятилетий.

Атомный авианосец USS Gerald R Ford, на вооружении которого находятся истребители F/A-18 Super Hornet, является крупнейшим авианосцем в мире. В состав авианосной группы также входят два эсминца с управляемыми ракетами и другие вспомогательные суда и самолеты.

В воскресенье Пентагон объявил, что с начала сентября уничтожил 21 судно предполагаемых наркоторговцев. По данным ведомства, в результате этих авиаударов погибло больше 80 человек.

Южное командование США заявило, что развертывание американской ударной группы в Карибском море осуществляется в соответствии с «директивой Дональда Трампа о ликвидации транснациональных преступных организаций и борьбе с наркотерроризмом во имя защиты родины».

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, новая миссия США под кодовым названием «Операция Южное копье» уничтожит «наркотеррористов в нашем полушарии». Для начала Вашингтон намерен признать «картель Солнц» (Cartel de los Soles), который якобы возглавляет 62-летний Николас Мадуро, террористической организацией.

Тем не менее госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе на частных встречах с лидерами обеих палат конгресса подтвердил, что любая военная операция будет направлена исключительно на борьбу с наркоторговлей и что у администрации Трампа нет амбиций по смене режима в Венесуэле.

Высокопоставленный европейский чиновник рассказал американской газете The New York Times, что официальные лица США заверили европейских союзников в том, что развертывание у берегов Венесуэлы направлено лишь на то, чтобы «поднять температуру и посмотреть, как отреагирует президент Мадуро».

В выходные вновь начали циркулировать слухи о том, что США и Венесуэла могут возобновить кулуарные переговоры о предоставлении США доли в венесуэльских запасах нефти. В воскресенье Трамп сказал, что готов провести переговоры с Мадуро: «Возможно, мы проведем переговоры с Мадуро и посмотрим, к чему это приведет. Они хотели бы поговорить».

The Telegraph отмечает, что Белый дом не подавал четких сигналов о своих военных намерениях. Трамп же заявил, что «вроде как принял решение» по Венесуэле, но не может рассказать журналистам о нем. На прошлой неделе стало известно, что Пентагон проинформировал руководство США, включая президента, о возможных вариантах нанесения ударов по наземным целям, в том числе по личной охране Мадуро или его ближайшему окружению, а также по захвату нефтяных месторождений Венесуэлы.

Однако в частном порядке сотрудники Белого дома признались, что он опасается всего, что может обернуться позорным провалом или подвергнуть риску американские войска.

К тому же длительная военная кампания рискует вызвать недовольство значительной части политической базы Трампа, которая выступает против втягивания США в дорогостоящие иностранные конфликты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше