США вывезли с японской базы установки для запуска ракет Tomahawk

Отмечается, что администрацию японского города уведомило об этом Министерство обороны Японии. Изначально планировалось, что установки, которые были дислоцированы на базе Ивакуни в рамках американо-японских учений, будут вывезены оттуда по их завершению 25 сентября. Однако к 10 ноября они до все еще находились там, что вызвало серьезную обеспокоенность у местных общественных организаций, которые указывали на опасность постоянного размещения этих вооружений в стране. Общественники требовали от японского оборонного ведомства оказать влияние на США с целью незамедлительного вывоза Typhon из страны. На данный момент не сообщается, что стало причиной задержки вывоза этих установок, однако местные аналитики допускают, что это произошло из-за продолжавшегося в США шатдауна.
Установки были размещены на авиабазе морской пехоты США Ивакуни в рамках состоявшихся в сентябре крупномасштабных американо-японских военных учений Resolute Dragon. Эти комплексы могут запускать многофункциональные ракеты SM-6 и крылатые Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км. США в 2024 году тоже якобы на временной основе завезли установки Typhon на север Филиппин, однако они остаются там по сей день. Китай и Россия неоднократно указывали на опасность развертывания таких вооружений средней дальности в регионе. В частности, в сентябре официальный представитель МИД КНР потребовал от Вашингтона и Токио незамедлительно вывезти комплексы Typhon из Восточной Азии.