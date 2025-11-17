WSJ: новая гонка вооружений между США, Россией и Китаем уже началась

Китай официально не раскрывает информацию о своих арсеналах, однако в то же время называет себя наиболее транспарентным государством в этом плане. Транспарентность в понимании Пекина — это ясность его намерений и прозрачность самой доктрины. В ней говорится, что КНР не будет применять ядерное оружие против стран, у которых такого оружия нет, и что страна в целом «выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия».