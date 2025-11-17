Губернатор сообщил о финансировании проектов Балтийского долголетия

По словам главы региона, в нынешнем году было реализовано 140 таких инициатив, а карту участника программы уже оформили свыше 30 тысяч жителей области. Высокий интерес стал основанием для расширения финансирования: в 2026 году общий фонд поддержки увеличат до 130 млн рублей.