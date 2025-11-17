Ричмонд
Губернатор сообщил о финансировании проектов Балтийского долголетия

В Калининградской области начинается прием заявок на финансирование инициатив в рамках программы Балтийского долголетия. Об этом сообщил губернатор региона в своих соцсетях.

В следующем году авторы проектов, направленных на поддержку и активное долголетие жителей старшего поколения, смогут получить до 1 млн рублей. Речь идет о самых разных форматах — от танцевальных и творческих мастер-классов до языковых клубов, уроков макияжа, школы дефиле и занятий йогой.

По словам главы региона, в нынешнем году было реализовано 140 таких инициатив, а карту участника программы уже оформили свыше 30 тысяч жителей области. Высокий интерес стал основанием для расширения финансирования: в 2026 году общий фонд поддержки увеличат до 130 млн рублей.

Оформить заявку и подать документы можно на портале мер финансовой господдержки.