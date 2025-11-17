Глеб Никитин проведет прямую линию 25 ноября

Также вопросы принимаются на официальном сайте правительства Нижегородской области nobl.ru. Трансляция мероприятия начнется 25 ноября в 13:00. Прямой эфир будет доступен на ряде телеканалов, включая «ННТВ», «Волга», «Нижний Новгород 24», а также на платформе «Смотрим.ру». Просмотр также будет возможен на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» и в эфире «Радио России — Нижний Новгород».