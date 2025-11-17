Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин проведет прямую линию 25 ноября

Жители Нижегородской области смогут задать свои вопросы губернатору через сайт правительства и по телефонам горячей линии.

Источник: РИА "Новости"

Ежегодная прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным состоится 25 ноября. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области. Вопросы главе региона можно направлять заранее: для этого открыты телефоны горячей линии — 8−800−775−22−21 и 8 (831) 233−01−00. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00.

Также вопросы принимаются на официальном сайте правительства Нижегородской области nobl.ru. Трансляция мероприятия начнется 25 ноября в 13:00. Прямой эфир будет доступен на ряде телеканалов, включая «ННТВ», «Волга», «Нижний Новгород 24», а также на платформе «Смотрим.ру». Просмотр также будет возможен на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» и в эфире «Радио России — Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин изменил порядок выдвижения мэров в Нижегородской области.