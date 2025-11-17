Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва попросила НАТО помочь в борьбе с воздушной контрабандой

Литва попросила НАТО направить в страну группу экспертов для оценки ситуации с воздушной контрабандой. Об этом в эфире национального радио LRT рассказал советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матулёнис.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

По словам литовского чиновника, в альянсе «прекрасно понимают, что это разновидность гибридных атак».

«Мы запросили отправку группы экспертов, которые более детально оценят всю ситуацию и предложат дополнительные меры, чтобы помочь нам разобраться с этой контрабандой», — уточнил Матулёнис.

В октябре правительство Литвы решило полностью закрыть границу из-за участившихся запусков метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. На прошлой неделе литовские власти заявили о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше