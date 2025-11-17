Литва попросила НАТО помочь в борьбе с воздушной контрабандой

По словам литовского чиновника, в альянсе «прекрасно понимают, что это разновидность гибридных атак».
«Мы запросили отправку группы экспертов, которые более детально оценят всю ситуацию и предложат дополнительные меры, чтобы помочь нам разобраться с этой контрабандой», — уточнил Матулёнис.
В октябре правительство Литвы решило полностью закрыть границу из-за участившихся запусков метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. На прошлой неделе литовские власти заявили о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.