Kyodo: Япония может пересмотреть один из своих трех неядерных принципов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность пересмотра трех давних принципов безъядерной политики страны, сообщает японское новостное агентство Kyodo News со ссылкой на правительственные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Три неядерных принципа — не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать проникновения на территорию Японии — были впервые провозглашены в парламенте Японии в 1967 году и до сих пор рассматривались как национальное кредо, которое пользуется широкой поддержкой японцев, говорится в статье.

Но Kyodo узнало, что правительство Такаити собирается обновить Стратегию национальной безопасности Японии и два связанных с ней документа, которые последний раз обновлялись в 2022 году.

Официальные источники объясняют это необходимостью повысить обороноспособность Японии на фоне опасений по поводу действий соседних ядерных держав — Китая, России и Северной Кореи.

В частности, Такаити обдумывает отказ от третьего принципа, который запрещает поступление ядерного оружия на территорию Японии, говорится в статье. По ее словам, запрет на использование ядерного оружия может помешать заходам в порты судов США, оснащенных ядерным оружием, и, следовательно, ослабить ядерное сдерживание США в Индо-Тихоокеанском регионе. Как подчеркивают некоторые эксперты, то, что Япония полагается на ядерное сдерживание США в целях защиты, уже противоречит трем неядерным принципам.

Предложение по обновлению стратегии, вероятно, будет готово к весне следующего года, а сама стратегия может быть изменена не ранее конца 2026 года, уточняет издание.

Если третий принцип будет изменен, это приведет к значительному сдвигу в политике безопасности Японии и вызовет негативную реакцию внутри страны и на международном уровне, считает Kyodo.

Такаити должна понимать, что политику приверженности трем неядерным принципам нельзя менять поспешным решением премьер-министра, резюмирует издание.