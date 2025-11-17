Kyodo: Япония может пересмотреть один из своих трех неядерных принципов

Три неядерных принципа — не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать проникновения на территорию Японии — были впервые провозглашены в парламенте Японии в 1967 году и до сих пор рассматривались как национальное кредо, которое пользуется широкой поддержкой японцев, говорится в статье.
Но Kyodo узнало, что правительство Такаити собирается обновить Стратегию национальной безопасности Японии и два связанных с ней документа, которые последний раз обновлялись в 2022 году.
В частности, Такаити обдумывает отказ от третьего принципа, который запрещает поступление ядерного оружия на территорию Японии, говорится в статье. По ее словам, запрет на использование ядерного оружия может помешать заходам в порты судов США, оснащенных ядерным оружием, и, следовательно, ослабить ядерное сдерживание США в Индо-Тихоокеанском регионе. Как подчеркивают некоторые эксперты, то, что Япония полагается на ядерное сдерживание США в целях защиты, уже противоречит трем неядерным принципам.
Предложение по обновлению стратегии, вероятно, будет готово к весне следующего года, а сама стратегия может быть изменена не ранее конца 2026 года, уточняет издание.
Такаити должна понимать, что политику приверженности трем неядерным принципам нельзя менять поспешным решением премьер-министра, резюмирует издание.