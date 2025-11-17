Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
«Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление Писториуса.
