Пенсии увеличат всем: сколько получат казахстанцы в 2026 году

В ведомстве напомнили, что казахстанская пенсия состоит из трёх частей — солидарной, базовой и накопительной. Солидарная назначается тем, кто имеет трудовой стаж до 1 января 1998 года, базовая — всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, а её размер варьируется от 70% до 110% прожиточного минимума. Накопительная же зависит от суммы взносов и доходов, с которых они перечислялись.
Согласно статье 197 Социального кодекса, выплаты по возрасту и за выслугу лет ежегодно индексируются законом о республиканском бюджете.
В следующем году индексация будет значительной:
— пенсии по возрасту увеличат на 10%,
— базовую пенсию пересчитают из-за изменения величины прожиточного минимума.
Кроме того, выплаты из ЕНПФ, как и ранее, будут расти на 5% ежегодно — это правило распространяется на всех получателей. Одновременно продолжается поэтапное повышение базовой пенсии по поручению Президента. Минимальная планка закреплена на уровне 70% ПМ, максимальная — к 2026 году вырастет с 110% до 118%.
После пересмотра:
— минимальная пенсия составит 104 645 тенге (включая базовую 35 609 тенге),
— максимальная — 238 412 тенге (включая базовую 60 005 тенге).
Расходы на индексацию уже заложены в проект бюджета на 2026−2028 годы, который рассматривается в Мажилисе.
В Минтруда также напомнили, что пенсионный возраст остаётся неизменным: 63 года для мужчин и 61 год для женщин (последнее — до 2028 года). При этом министерство продолжает совершенствовать пенсионное законодательство, изучая международный опыт и новые подходы к системе выплат.
