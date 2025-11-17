Пенсии увеличат всем: сколько получат казахстанцы в 2026 году

В ведомстве напомнили, что казахстанская пенсия состоит из трёх частей — солидарной, базовой и накопительной. Солидарная назначается тем, кто имеет трудовой стаж до 1 января 1998 года, базовая — всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, а её размер варьируется от 70% до 110% прожиточного минимума. Накопительная же зависит от суммы взносов и доходов, с которых они перечислялись.