Пенсии увеличат всем: сколько получат казахстанцы в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казахстане начнётся масштабная индексация всех видов пенсионных выплат. Министерство труда и социальной защиты населения подтвердило: повышение затронет каждого пенсионера, а сами выплаты будут увеличены в соответствии с нормами Социального кодекса, сообщает интернет-портал El.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Источник: EL.kz

В ведомстве напомнили, что казахстанская пенсия состоит из трёх частей — солидарной, базовой и накопительной. Солидарная назначается тем, кто имеет трудовой стаж до 1 января 1998 года, базовая — всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, а её размер варьируется от 70% до 110% прожиточного минимума. Накопительная же зависит от суммы взносов и доходов, с которых они перечислялись.

Согласно статье 197 Социального кодекса, выплаты по возрасту и за выслугу лет ежегодно индексируются законом о республиканском бюджете.

В следующем году индексация будет значительной:

— пенсии по возрасту увеличат на 10%,

— базовую пенсию пересчитают из-за изменения величины прожиточного минимума.

Кроме того, выплаты из ЕНПФ, как и ранее, будут расти на 5% ежегодно — это правило распространяется на всех получателей. Одновременно продолжается поэтапное повышение базовой пенсии по поручению Президента. Минимальная планка закреплена на уровне 70% ПМ, максимальная — к 2026 году вырастет с 110% до 118%.

После пересмотра:

— минимальная пенсия составит 104 645 тенге (включая базовую 35 609 тенге),

— максимальная — 238 412 тенге (включая базовую 60 005 тенге).

Расходы на индексацию уже заложены в проект бюджета на 2026−2028 годы, который рассматривается в Мажилисе.

В Минтруда также напомнили, что пенсионный возраст остаётся неизменным: 63 года для мужчин и 61 год для женщин (последнее — до 2028 года). При этом министерство продолжает совершенствовать пенсионное законодательство, изучая международный опыт и новые подходы к системе выплат.

Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточаются условия для проверки мобильных переводов.