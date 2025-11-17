В Кремле пообещали ответ на удар ВСУ по нефтебазе в Новороссийске

Это один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и включает 30 резервуаров для нефти, 16 — для мазута и десять — для дизеля. Он, в частности, используется для экспорта казахстанской нефти.