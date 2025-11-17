Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В России нет сторонников конфронтации с НАТО.

Милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц.

Москва регулярно отвечает на удары Киева по инфраструктуре России, включая энергетическую.

У России есть необходимый потенциал для ликвидации последствий украинских атак на порт в Новороссийске и возобновления экспорта нефти.

Кремлю пока нечего сказать о возможности контактов в Стамбуле по обмену пленными.

Москва и Киев взаимодействуют по обмену пленными на уровне экспертных групп.

РФ заинтересована в том, чтобы условия для встречи Путина и Трампа сложились как можно раньше.

Результативный саммит является предметом скрупулезной, глубокой подготовки.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль не стал прогнозировать сроки проведения саммита Россия — США.

Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия отнеслась бы крайне негативно к принятию в США законопроекта о санкциях в отношении ее партнеров.

17 ноября Владимир Путин проведет встречу с главой Федерации независимых профсоюзов Сергеем Черногаевым.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше