Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 ноября: главное

В России нет сторонников конфронтации с НАТО.
Милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц.
У России есть необходимый потенциал для ликвидации последствий украинских атак на порт в Новороссийске и возобновления экспорта нефти.
Кремлю пока нечего сказать о возможности контактов в Стамбуле по обмену пленными.
Москва и Киев взаимодействуют по обмену пленными на уровне экспертных групп.
РФ заинтересована в том, чтобы условия для встречи Путина и Трампа сложились как можно раньше.
Результативный саммит является предметом скрупулезной, глубокой подготовки.
Кремль не стал прогнозировать сроки проведения саммита Россия — США.
Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже.
Россия отнеслась бы крайне негативно к принятию в США законопроекта о санкциях в отношении ее партнеров.
17 ноября Владимир Путин проведет встречу с главой Федерации независимых профсоюзов Сергеем Черногаевым.