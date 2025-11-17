Глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. Некоторые эксперты считают, что прошло «последнее мирное лето». Российский МИД, комментируя слова Писториуса, заметил, что теперь «нет сомнений в том, кто агрессор». В Госдуме предупредили, что НАТО проиграет, если начнет войну с Россией.
Война между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться уже в ближайшие годы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«~Это [столкновение] может произойти в 2029 году. Однако другие говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето~», — сказал он.
Писториус обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным». По мнению военных экспертов, восстановление российских войск рассматривается как фактор потенциальной угрозы для стран альянса на восточном фланге, уточнил министр.
В связи с этим немецкий чиновник призвал к дальнейшему укреплению военного потенциала стран альянса. В частности, в Германии с середины 2027 года начнутся комплексные медобследования для определения граждан, которых призовут в случае чрезвычайного положения в стране.
«Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный», — добавил Писториус.
НАТО как агрессор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко отреагировала на заявление главы минобороны Германии.
«~Теперь нет сомнений в том, кто агрессор~», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.
С ней согласился депутат Госдумы Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий заметил, что НАТО превратилось в агрессивный военный блок, который уже вовлечен в конфликт с Россией, оказывая военную помощь Украине.
«Исходить стоит из того, что мы никогда не стремились и не стремимся к военным действиям, к разжиганию войны с блоком НАТО. Но заявление министра обороны Германии показывает нам, что ~блок носит не оборонительный, а агрессивный характер~», — сказал Швыткин.
Депутат добавил, что Россия способна отразить угрозу со стороны любого противника и никогда не стремилась к войне.
«Они эту войну проиграют».
Писториус своим заявлением о потенциальной войне между Россией и НАТО до 2029 года пытается списать промахи западных правительств на российскую угрозу, объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Здесь дело не в желании, они то понимают, что они эту войну проиграют. Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков. И они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, ~на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО~, вот и все», — сказал депутат в разговоре с РИА Новости.
Картаполов подчеркнул, что Россия не собирается воевать с НАТО — в этом нет необходимости. Однако «если они полезут, то свое получат», резюмировал парламентарий.
В Европе будут называть новые сроки военного конфликта с Россией, чтобы навести панику среди своего населения, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«2030 год, про который они изначально говорили, совсем уж попахивал демагогией Что касается их вранья по поводу желания России начать войну с НАТО, честно, пора бы уже что-то новое придумать, более правдоподобное», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
По мнению Колесника, ~заявление Писториуса о подготовке к войне с Россией можно рассматривать как причину для попытки изъятия замороженных российских активов~, находящихся в западных банках. Однако деньги им так или иначе придется вернуть, уточнил парламентарий.
«Русские всегда свое забирают», — подчеркнул он.
Кроме того, НАТО, вероятно, пытается новыми информационными поводами отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала на Украине, добавил Колесник.
Российские власти неоднократно отрицали заявления о якобы готовящейся войне с НАТО. В частности, в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не имеет и никогда не имела планов нападать на страны Запада.