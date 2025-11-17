Глава МО ФРГ Писториус заявил о риске нападения России на НАТО до 2029 года

«Здесь дело не в желании, они то понимают, что они эту войну проиграют. Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков. И они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, ~на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО~, вот и все», — сказал депутат в разговоре с РИА Новости.