Bloomberg: между США и Южной Кореей возник спор по поводу подлодок

По данным агентства, США и Южная Корея также разошлись во мнениях насчет того, где должны строиться подлодки, их типов, а также того, должен ли Вашингтон получить бесплатные суда в рамках сделки. Более того, США и Южной Корее предстоит согласовать пакт о ядерной энергии, который запрещает Сеулу использовать такое топливо в военных целях. Но по-прежнему сохраняется скептицизм насчет урегулирования юридических и политических вопросов, с которыми столкнутся стороны.