Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: между США и Южной Кореей возник спор по поводу подлодок

Вашингтон хочет, чтобы Южная Корея развернула свои будущие атомные подводные лодки, чтобы помочь противостоять быстро растущему флоту Китая. Однако в Сеуле придерживаются другого мнения, что вызвало споры между двумя союзниками, сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в США считают, что поддержка в сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе является ответственностью Южной Кореи, которую от нее ожидает ключевой союзник. «Я думаю, что использование этих подлодок для противодействия Китаю является естественным ожиданием», — заявил в Сеуле адмирал Дэрил Коудл, начальник военно-морских операций США, через несколько часов после того, как две страны сообщили о письменном согласии США на строительство Южной Кореей атомных субмарин.

Хотя одобрение со стороны США является большой победой для Южной Кореи, комментарии Коудла выявило очередное расхождение в том, как Вашингтон и Сеул представляют себе этот проект, указывает Bloomberg.

Южная Корея заявила, что хочет, чтобы будущие атомарины сдерживали Северную Корею. В ответ на это Коудл заметил, что военно-морской потенциал Северной Кореи рассматривается как региональная угроза, а не как прямая угроза США. По его словам, хотя Пхеньян работает над созданием баллистической ракеты подводного базирования, ему еще «предстоит пройти несколько этапов, прежде чем такая ракета появится».

Как поясняет Bloomberg, Сеул противится воле США, так как разговор о новых подводных лодках зашел в деликатный для него момент: президент Ли Чжэ Мён стремится улучшить отношения с Пекином.

В октябре председатель КНР Си Цзиньин впервые за последние 11 лет посетил с визитом Южную Корею и заверил Ли, что Пекин готов к углублению связей и сотрудничества с Южной Кореей.

По данным агентства, США и Южная Корея также разошлись во мнениях насчет того, где должны строиться подлодки, их типов, а также того, должен ли Вашингтон получить бесплатные суда в рамках сделки. Более того, США и Южной Корее предстоит согласовать пакт о ядерной энергии, который запрещает Сеулу использовать такое топливо в военных целях. Но по-прежнему сохраняется скептицизм насчет урегулирования юридических и политических вопросов, с которыми столкнутся стороны.