Bloomberg: между США и Южной Кореей возник спор по поводу подлодок

Согласно статье, в США считают, что поддержка в сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе является ответственностью Южной Кореи, которую от нее ожидает ключевой союзник. «Я думаю, что использование этих подлодок для противодействия Китаю является естественным ожиданием», — заявил в Сеуле адмирал Дэрил Коудл, начальник военно-морских операций США, через несколько часов после того, как две страны сообщили о письменном согласии США на строительство Южной Кореей атомных субмарин.
Южная Корея заявила, что хочет, чтобы будущие атомарины сдерживали Северную Корею. В ответ на это Коудл заметил, что военно-морской потенциал Северной Кореи рассматривается как региональная угроза, а не как прямая угроза США. По его словам, хотя Пхеньян работает над созданием баллистической ракеты подводного базирования, ему еще «предстоит пройти несколько этапов, прежде чем такая ракета появится».
В октябре председатель КНР Си Цзиньин впервые за последние 11 лет посетил с визитом Южную Корею и заверил Ли, что Пекин готов к углублению связей и сотрудничества с Южной Кореей.
По данным агентства, США и Южная Корея также разошлись во мнениях насчет того, где должны строиться подлодки, их типов, а также того, должен ли Вашингтон получить бесплатные суда в рамках сделки. Более того, США и Южной Корее предстоит согласовать пакт о ядерной энергии, который запрещает Сеулу использовать такое топливо в военных целях. Но по-прежнему сохраняется скептицизм насчет урегулирования юридических и политических вопросов, с которыми столкнутся стороны.