Переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана: какие документы подписали по итогам

Также в присутствии лидеров двух стран состоялся обмен рядом подписанных документов. В их числе:
Договор о функционировании Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли;
Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;
Соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;
Протокол о внесении дополнения в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
Протокол о внесении дополнения в межправительственное Соглашение о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении;
Программа сотрудничества между министерствами юстиции на 2026−2027 годы;
Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026−2027 годы;
Меморандум о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов в целях перевозки нефтяных продуктов и жидких химических грузов;
Меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности;
Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана об учреждении узбекско-туркменского экспертного совета;
Меморандум о сотрудничестве между Институтом законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан и Институтом государства, права и демократии Туркменистана;
«Дорожная карта» по сотрудничеству в области лесного хозяйства на 2026−2030 годы;
Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятами Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей и хякимликом Лебапского велаята, хокимиятом Ташкентской области и хякимликом Ахалского велаята, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хякимликом Дашогузского велаята.
По окончании переговоров на высшем уровне президенты выступили с заявлениями для представителей СМИ.
