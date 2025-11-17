Ричмонд
Переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана: какие документы подписали по итогам

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. По итогам переговоров на высшем уровне, прошедших в резиденции «Куксарой», президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Также в присутствии лидеров двух стран состоялся обмен рядом подписанных документов. В их числе:

Договор о функционировании Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли;

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;

Соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;

Протокол о внесении дополнения в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

Протокол о внесении дополнения в межправительственное Соглашение о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении;

Программа сотрудничества между министерствами юстиции на 2026−2027 годы;

Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026−2027 годы;

Меморандум о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов в целях перевозки нефтяных продуктов и жидких химических грузов;

Меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности;

Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана об учреждении узбекско-туркменского экспертного совета;

Меморандум о сотрудничестве между Институтом законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан и Институтом государства, права и демократии Туркменистана;

«Дорожная карта» по сотрудничеству в области лесного хозяйства на 2026−2030 годы;

Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятами Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей и хякимликом Лебапского велаята, хокимиятом Ташкентской области и хякимликом Ахалского велаята, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хякимликом Дашогузского велаята.

По окончании переговоров на высшем уровне президенты выступили с заявлениями для представителей СМИ.

По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16—17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.