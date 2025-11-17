ЛДПМ: партия Санду ввела в заблуждение избирателей с помощью партийных списков

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) ввела в заблуждение избирателей, включив некоторых популярных личностей в партийный список кандидатов в депутаты, которые после выборов отказались от депутатских мандатов. С таким обвинением выступила Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ).
«ЛДПМ осуждает эту политическую мошенническую схему, посредством которой ПДС манипулировала электоратом, используя публичных личностей в качестве временного инструмента. Такое поведение демонстрирует неуважение к гражданам и полное отсутствие политического “фэйр-плей” (честная игра — прим. ТАСС). Избирателям была представлена фасадная парламентская команда, распавшаяся сразу после выборов», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Самым ярким примером стал немедленный отказ от всех должностей бывшего премьер-министра Дорина Речана, активно продвигавшегося в период избирательной кампании как будущий глава правительства. Кроме того, парламент покинули некоторые артисты, журналисты, ректоры крупнейшего университета и другие. «Эти лица сложили свои мандаты, уступив места прежним депутатам ПДС, тем самым восстановив состав прежнего большинства, которое привело Республику Молдова к одному из самых трудных экономических периодов последних лет», — отмечается в заявлении.
ПДС сохранила контроль над парламентом Молдавии по итогам выборов 28 сентября, получив 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). В парламенте также сформированы фракция Партии социалистов из 17 депутатов, Партии коммунистов из 8 депутатов, блока «Альтернатива» — 8 депутатов, «Нашей партии» и «Демократии дома» (по 6 депутатов). Все они заявили, что будут в оппозиции к ПДС.