ЛДПМ: партия Санду ввела в заблуждение избирателей с помощью партийных списков

ПДС сохранила контроль над парламентом Молдавии по итогам выборов 28 сентября, получив 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). В парламенте также сформированы фракция Партии социалистов из 17 депутатов, Партии коммунистов из 8 депутатов, блока «Альтернатива» — 8 депутатов, «Нашей партии» и «Демократии дома» (по 6 депутатов). Все они заявили, что будут в оппозиции к ПДС.