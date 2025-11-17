Лукашенко сказал, отчего сейчас «визжат и верещат» литовцы

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл причину возмущения Литвы, сообщила пресс-служба президента.
Так, на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем белорусский лидер рассказал, почему литовцы сейчас «визжат и верещат».
— Литовцы визжат, верещат сейчас: откройте границу. Мы ее не закрывали, — констатировал он.
При этом глава республики заметил, что Беларусь никогда плохо не относились ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам.
— Это наши соседи, куда деваться? — уточнил лидер страны.
Лукашенко констатировал, что сегодня Польша и страны Балтии управляются извне. Но и сказал также, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.
В продолжение Александр Лукашенко сказал о еще одном решении, которое навредило Литве, — это закрытие Игналинской АЭС.
— Когда они угробили Игналинскую атомную станцию под видом зеленой экономики, мы их предупреждали: не делайте это, она вам нужна будет. Нет, закрыли, угробили, разворовали, — подчеркнул белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал о диалоге с Россией по строительству новой АЭС: «Третий блок построим и будем вести диалог по второй АЭС».
Еще президент Беларуси сказал про колоссальное давление, но не назвал «адреса, явки, пароли».