Лукашенко сказал, отчего сейчас «визжат и верещат» литовцы

Лукашенко раскрыл причину, почему сейчас «визжат и верещат» литовцы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл причину возмущения Литвы, сообщила пресс-служба президента.

Так, на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем белорусский лидер рассказал, почему литовцы сейчас «визжат и верещат».

— Литовцы визжат, верещат сейчас: откройте границу. Мы ее не закрывали, — констатировал он.

При этом глава республики заметил, что Беларусь никогда плохо не относились ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам.

— Это наши соседи, куда деваться? — уточнил лидер страны.

Лукашенко констатировал, что сегодня Польша и страны Балтии управляются извне. Но и сказал также, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.

В продолжение Александр Лукашенко сказал о еще одном решении, которое навредило Литве, — это закрытие Игналинской АЭС.

— Когда они угробили Игналинскую атомную станцию под видом зеленой экономики, мы их предупреждали: не делайте это, она вам нужна будет. Нет, закрыли, угробили, разворовали, — подчеркнул белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал о диалоге с Россией по строительству новой АЭС: «Третий блок построим и будем вести диалог по второй АЭС».

Еще президент Беларуси сказал про колоссальное давление, но не назвал «адреса, явки, пароли».

