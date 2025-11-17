Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Документ дает работодателям четкое и законное основание для расторжения трудового договора, чтобы привести численность сотрудников-мигрантов в соответствие не только с федеральными, но и с региональными нормами, заявил в комментарии «РГ» зампред Комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов. «Это снижает риски судебных споров и признания увольнений незаконными. Региональные квоты вводятся для защиты национального рынка труда и обеспечения общественного порядка, — разъяснил депутат. — Например, в Краснодарском крае в большинство отраслей запрещено привлекать внешние трудовые ресурсы. Однако без механизма их правоприменения их эффективность была ограничена».