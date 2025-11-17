Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Расторгнуть трудовой договор с мигрантом с указанного дня можно будет в случае, когда работодателю необходимо сократить численность иностранных работников — при этом действовать он сможет в соответствии с нормативными правовыми актами регионального уровня.
Пока что основанием для увольнения иностранца или лица без гражданства является необходимость привести численность работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента или постановлениями правительства. Однако региональные ограничения не были включены в этот перечень, что создает правовую неопределенность для работодателей.
Закон направлен на устранение этого недостатка в правовом регулировании. Как ранее пояснил один из авторов документа, депутат ГД из фракции «Новые люди» Владимир Плякин, с 2014 года регионы получили право ежегодно устанавливать ограничения на привлечение зарубежной рабочей силы.
«И соответственно, работодателем предписывается в установленный срок привести численность нанятых им иностранных работников в соответствие, — добавил он. — Причем невыполнение данной обязанности влечет наступление административной ответственности для юридических лиц — штраф от 800 тысяч рублей до миллиона рублей. Либо может грозить административная ответственность в виде приостановления деятельности до 90 суток». Таким образом, увольнение работника могли признать незаконным со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями, резюмировал парламентарий. «Мы помогаем предприятиям избежать административных штрафов или, соответственно, избежать восстановления сокращенных работников по суду», — назвал он главную цель закона.
Документ дает работодателям четкое и законное основание для расторжения трудового договора, чтобы привести численность сотрудников-мигрантов в соответствие не только с федеральными, но и с региональными нормами, заявил в комментарии «РГ» зампред Комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов. «Это снижает риски судебных споров и признания увольнений незаконными. Региональные квоты вводятся для защиты национального рынка труда и обеспечения общественного порядка, — разъяснил депутат. — Например, в Краснодарском крае в большинство отраслей запрещено привлекать внешние трудовые ресурсы. Однако без механизма их правоприменения их эффективность была ограничена».
По его оценке, предоставление работодателям права увольнения для соблюдения этих квот делает саму политику квотирования действенной. Это позволяет регионам гибко и эффективно управлять миграционными потоками, снижая социальную напряженность и потенциальные риски в сфере правопорядка, считает Алтухов.