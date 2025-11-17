Мерц заявил о «глубоком расколе в Атлантике»

В начале октября Мерц заявил, что «притягательная сила» Запада ослабевает — это происходит под влиянием как внешних угроз, так и внутренних вызовов. Он призвал Германию к действию, чтобы она оставалась «демократической» и самостоятельно определяла свою судьбу. «Против нас формируются новые альянсы автократий», — сказал он.