Президенты Казахстана и Эстонии провели встречу тет-а-тет

«Мы считаем Эстонию одним из очень важных стратегических партнеров, с большим уважением относимся к истории, традициям и культуре эстонского народа. Я очень рад, что наши отношения последовательно развиваются. У нас нет больших проблем или препятствий. В то же время потенциал нашего взаимного сотрудничества очень велик, и его необходимо реализовать. Уверен, что ваш визит придаст мощный импульс нашему дальнейшему сотрудничеству и дружбе. Действительно, существуют определенные препятствия во взаимной торговле, но в то же время в этой области отмечается некоторый прогресс. Мы очень заинтересованы в получении доступа к вашим морским портам и в торговле с вашей страной, а также в поддержании конструктивных контактов в международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН и других».Касым-Жомарт Токаев.