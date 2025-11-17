Ричмонд
FT: угроза гибридной войны перемещается из Балтийского моря на Крайний Север

Лидеры арктических стран предупредили, что угроза гибридной войны, включая диверсии на подводных интернет-кабелях со стороны России и других стран, перемещается с Балтийского моря на Крайний Север, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Удаленность и малонаселенность Арктики делают ее уязвимой для гибридных угроз, которые в последние месяцы наблюдаются по всей Европе — от диверсий на электрических и интернет-кабелях в Балтийском море до нарушений воздушного пространства. Хотя до сих пор регион избегал громких инцидентов, официальные лица подозревают, что некоторые атаки могли произойти незамеченными, пишет FT.

Согласно статье, в последнее время в Арктике или поблизости были повреждены несколько кабелей, но виновные не были идентифицированы. Например, кабель, соединяющий Шетландские, Оркнейские и Фарерские острова с Шотландией, за последнее время повреждался трижды: один раз в 2022 году и дважды в 2025 году, что повлияло на доступность интернета на Шетландских островах.

В январе 2022 года был поврежден кабель передачи данных, ведущий к норвежскому арктическому архипелагу Шпицберген. В том инциденте подозревали российское рыболовецкое судно, которое, как утверждает FT, более 140 раз пересекало этот кабель — но прокуратура Норвегии «отложила дело в долгий ящик».

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир сказала, что «все думают о гибридной войне», и признала, что арктические страны готовы к ней «лишь до определенной степени».

По ее словам, Исландия наряду с другими государствами Арктического региона участвует в переговорах по кабелям в Балтийском море, где делятся информацией и опытом.

Дания в октябре заявила, что потратит 8,7 млрд долларов на истребители F-35 и укрепление безопасности в Арктике, включая прокладку нового кабеля в Гренландию. Также Копенгаген обсудит прокладку еще одной линии с Фарерскими островами, чтобы повысить устойчивость к потенциальным атакам.

Уязвимость… в этих местах можно умножить в 1000 раз. В случае повреждения одного из кабелей здесь не будет интернета в течение шести-девяти месяцев.

Айя Хемниц
депутат парламента Дании от Гренландии

Она добавила, что в Гренландии не хватает средств видеонаблюдения, чтобы отслеживать любые диверсионные атаки.

Многие арктические страны заключили соглашения о резервном подключении к интернету со спутниковыми компаниями, но это поможет решить проблему лишь отчасти, отмечает FT.

