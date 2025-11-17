FT: угроза гибридной войны перемещается из Балтийского моря на Крайний Север

Согласно статье, в последнее время в Арктике или поблизости были повреждены несколько кабелей, но виновные не были идентифицированы. Например, кабель, соединяющий Шетландские, Оркнейские и Фарерские острова с Шотландией, за последнее время повреждался трижды: один раз в 2022 году и дважды в 2025 году, что повлияло на доступность интернета на Шетландских островах.