Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.

Источник: © РИА Новости

«Касьянов* Михаил Михайлович, 08.12.1957 года рождения, Московская область», — значится в перечне.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.