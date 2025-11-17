Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов

«Касьянов* Михаил Михайлович, 08.12.1957 года рождения, Московская область», — значится в перечне.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
