Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп «четко обозначил» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману необходимость присоединения Эр-Рияда к соглашениям Авраама для нормализации отношений с Израилем, но понимает, что сейчас это не представляется возможным, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Источник: Reuters

Во вторник Мухаммед бен Салман встретится с Трампом в Белом доме.

«(Трамп — ред.) “четко обозначил” наследному принцу важность того, чтобы Саудовская Аравия в конечном счете подписала соглашения Авраама… “Но он понимает, что прямо сейчас они не могут это сделать”, — сообщает издание и цитирует слова чиновника.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге, был подписан комплекс документов, который получил название «Мирные соглашения Авраама». К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Государством Израиль.

