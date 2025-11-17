Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге, был подписан комплекс документов, который получил название «Мирные соглашения Авраама». К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Государством Израиль.