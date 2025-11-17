Владимир Путин наградил председателя парламента Башкирии

Согласно документу за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.
За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено главе администрации Чекмагушевского района Рекансу Ямалееву.
За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоили трубопроводчику Дюртюлинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» Азату Адиеву. Такое же звание будут носить начальник Дюртюлинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» Нияз Тимерханов и начальник Стерлитамакского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» Марат Хисамутдинов.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили заведующему отделением Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Республики Башкортостан Асхату Каримову и заведующему отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи города Уфы Льву Чудновцу.