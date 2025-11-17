Владимир Путин наградил председателя парламента Башкирии

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоили трубопроводчику Дюртюлинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» Азату Адиеву. Такое же звание будут носить начальник Дюртюлинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» Нияз Тимерханов и начальник Стерлитамакского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» Марат Хисамутдинов.