Президент Польши назвал новую причину украинского кризиса

Если бы политики Европы приняли во внимание предупреждения Польши, то украинский конфликт, скорее всего, не возник бы, заявил в интервью польскому еженедельнику Do Rzeczy польский президент Кароль Навроцкий.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Президент уточнил, что его роль как главы государства — не подвергать сомнению необходимость членства страны в Евросоюзе, а строительство сильной, мощной Польши в составе европейского объединения. Он добавил, что как президент он должен принимать во внимание предупреждения и рекомендации властей других стран-членов ЕС, чтобы оперативно реагировать на вызовы времени, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Do Rzeczy.

Он считает, что если бы политики Евросоюза ранее учитывали голоса, выступающие против мнения большинства, то многих кризисов удалось бы избежать, в том числе военного противостояния Москвы и Киева. «Только никто не хотел это слушать», — добавил Кароль Навроцкий.

Ранее президент Польши предупредил, что программа поддержки украинских беженцев в его стране будет свернута через год. Политик отметил, что украинское меньшинство не должно пользоваться большими преференциями, чем представители других национальностей, также имеющие статус беженцев.

