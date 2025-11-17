Президент Польши назвал новую причину украинского кризиса

Президент уточнил, что его роль как главы государства — не подвергать сомнению необходимость членства страны в Евросоюзе, а строительство сильной, мощной Польши в составе европейского объединения. Он добавил, что как президент он должен принимать во внимание предупреждения и рекомендации властей других стран-членов ЕС, чтобы оперативно реагировать на вызовы времени, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Do Rzeczy.