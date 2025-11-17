Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии

Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионно-террористической направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, объяснял спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале и в ходе пленарной сессии при рассмотрении законопроекта.