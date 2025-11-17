Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

В своем письме председатель ЕК назвала четыре параметра предоставления помощи Киеву. По ее мнению, Украина должна получить средства в начале второго квартала 2026 года, а новая финансовая помощь не должна создавать дополнительной фискальной нагрузки. Кроме того, финансирование должно быть достаточно гибким. «Бремя» финансовой помощи необходимо распределить между союзниками Киева, подчеркнула фон дер Ляйен.