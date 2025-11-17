Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 17 ноя — РИА Новости. Заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года говорят о том, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Reuters

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.

«В европейской политике можно услышать такие резкие выражения, как “военная экономика” или “мы должны быть готовы к войне к 2030 году”. Из-за этого экономическая политика претерпевает серьёзные последствия, сейчас в Брюсселе открыто разрабатывается план войны, по этому поводу принимаются документы и делаются заявления», — сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше