Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан

«В европейской политике можно услышать такие резкие выражения, как “военная экономика” или “мы должны быть готовы к войне к 2030 году”. Из-за этого экономическая политика претерпевает серьёзные последствия, сейчас в Брюсселе открыто разрабатывается план войны, по этому поводу принимаются документы и делаются заявления», — сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.