Генерал Попов: Запад сможет направить Киеву не больше 10 летчиков для Rafale

«У стран Запада нет большого количества пилотов. Может быть, на пять-семь самолетов они наберут, но не более того. Ни у одного западного государства нет возможности выделить более 10 летчиков для участия в боевых действиях», — заявил Попов. Он объяснил это тем, что увеличение летного состава для отправки на Украину может стать «предвестником мирового конфликта, по крайней мере, на западном театре военных действий».
Как подчеркнул военный эксперт, Россия способна продемонстрировать решительность в защите своих интересов, что приведет к значительным издержкам для европейской стороны.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине 100 истребителей Rafale. Соглашение о покупке истребителей украинский лидер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали 17 ноября на авиабазе Велизи-Вилакубле.