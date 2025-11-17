МИД Литвы: власти рассмотрят досрочное открытие границы с Беларусью

При этом Будрис сказал, что Вильнюс никогда не ставил перед собой задач, чтобы добиться того или иного к определенной дате. Но хочет, чтобы против Литвы были прекращены гибридные атаки. Еще он сказал о необходимости рассматривать те же причины при открытии границы, которыми власти руководствовались, принимая решение закрыть границу.