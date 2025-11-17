Ричмонд
МИД Литвы: власти рассмотрят досрочное открытие границы с Беларусью

МИД Литвы сказал о досрочном открытии границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что властям следует рассмотреть досрочное открытие границы с Беларусью, пишет ТАСС.

В частности, глава литовской дипломатии Кестутис Будрис заявил, что в Литве не исключают того, что граница с соседней Беларусью, закрытая с 29 октября до 1 декабря 2025-го, может открыться раньше предусмотренного срока.

— Вопрос досрочного открытия границы подлежит обсуждению, — пояснил глава литовского МИД.

При этом Будрис сказал, что Вильнюс никогда не ставил перед собой задач, чтобы добиться того или иного к определенной дате. Но хочет, чтобы против Литвы были прекращены гибридные атаки. Еще он сказал о необходимости рассматривать те же причины при открытии границы, которыми власти руководствовались, принимая решение закрыть границу.

— Ситуация изменилась, она взята под контроль. Аэропорты стабильно работают, — уточнил литовский министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва официально закрывает границу с Беларусью до 1 декабря 2025 года.