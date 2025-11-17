МИД Литвы: власти рассмотрят досрочное открытие границы с Беларусью

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что властям следует рассмотреть досрочное открытие границы с Беларусью, пишет ТАСС.
В частности, глава литовской дипломатии Кестутис Будрис заявил, что в Литве не исключают того, что граница с соседней Беларусью, закрытая с 29 октября до 1 декабря 2025-го, может открыться раньше предусмотренного срока.
— Вопрос досрочного открытия границы подлежит обсуждению, — пояснил глава литовского МИД.
При этом Будрис сказал, что Вильнюс никогда не ставил перед собой задач, чтобы добиться того или иного к определенной дате. Но хочет, чтобы против Литвы были прекращены гибридные атаки. Еще он сказал о необходимости рассматривать те же причины при открытии границы, которыми власти руководствовались, принимая решение закрыть границу.
— Ситуация изменилась, она взята под контроль. Аэропорты стабильно работают, — уточнил литовский министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Литва официально закрывает границу с Беларусью до 1 декабря 2025 года.