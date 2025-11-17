Губернатор Ростовской области встретился с президентом Республики Беларусь

— Россия огромная, но Ростов рядом. Мы будем сотрудничать. Приняли решение, что должны присутствовать всей своей продукцией, в которой вы и соседи нуждаетесь. Начали строительство у вас мультибрендового центра, чтобы мы могли продавать свою технику, запасные части по выгодной цене, чтобы качество было нормальное, — сказал Александр Лукашенко.