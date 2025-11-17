Губернатор Ростовской области встретился с президентом Республики Беларусь

17 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился в Минске с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе беседы говорили об укреплении сотрудничества.
— Россия огромная, но Ростов рядом. Мы будем сотрудничать. Приняли решение, что должны присутствовать всей своей продукцией, в которой вы и соседи нуждаетесь. Начали строительство у вас мультибрендового центра, чтобы мы могли продавать свою технику, запасные части по выгодной цене, чтобы качество было нормальное, — сказал Александр Лукашенко.
Глава донского региона поблагодарил за прием, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства.
— Мы продолжаем развитие кооперации между ростовскими и белорусскими компаниями. Прорабатываем три направления. Первое — намерение закупить до тысячи автобусов и электробусов. Второе — конкурентоспособная лизинговая ставка. Третье — поставки на Дон высококачественной белорусской продукции, — перечислил Юрий Слюсарь.
Губернатор добавил, что рассматривается также сотрудничество в строительной сфере.
— Мне рассказали об опыте работы белорусских строительных компаний в России в самых разных сферах, в том числе в строительстве школ, больниц, детсадов. Очень хотим попробовать поработать с белорусскими компаниями, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Также говорили о взаимодействии в промышленности и новых инвестиционных возможностях.
Добавим, по итогам 2024 года товарооборот между Ростовской областью и Беларусью увеличился на 5,4% и достиг до 543,9 млн долларов США. Тенденция к росту сохраняется.
Напомним, двухдневный визит делегации Ростовской области в Республику Беларусь начался 17 ноября. В этот же день состоялась встреча губернатора Юрия Слюсаря с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым.