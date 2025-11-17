Глава МИД Китая посетит Узбекистан — дата, что в программе

Для справки: «Один пояс, один путь» — международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином в 2013 году. Ее цель — совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 государств Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы.