Глава МИД Китая посетит Узбекистан — дата, что в программе

Она отметила, что Ван И проведет отдельные стратегические диалоги с министрами иностранных дел этих трех стран.
Визит пройдет по приглашению глав МИД Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
«По приглашению министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, глава МИД КНР Ван И с 19 по 22 ноября посетит указанные страны и проведет стратегический диалог с главами их внешнеполитических ведомств», — заявила Мао Нин.
В фокусе внимания будут находится двусторонние отношения, а также вопросы регионального и глобального характера, представляющие взаимный интерес.
Китайская сторона, добавила Мао Нин, уверена в том, что предстоящий визит позволит укрепить политическое взаимное доверие и традиционную дружбу и углубить сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с соответствующими странами.
Для справки: «Один пояс, один путь» — международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином в 2013 году. Ее цель — совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 государств Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы.