Глава МИД Китая посетит Узбекистан — дата, что в программе

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан 19—22 ноября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Источник: Alexander Popovkin/CC0

Она отметила, что Ван И проведет отдельные стратегические диалоги с министрами иностранных дел этих трех стран.

Визит пройдет по приглашению глав МИД Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«По приглашению министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, глава МИД КНР Ван И с 19 по 22 ноября посетит указанные страны и проведет стратегический диалог с главами их внешнеполитических ведомств», — заявила Мао Нин.

В фокусе внимания будут находится двусторонние отношения, а также вопросы регионального и глобального характера, представляющие взаимный интерес.

Китайская сторона, добавила Мао Нин, уверена в том, что предстоящий визит позволит укрепить политическое взаимное доверие и традиционную дружбу и углубить сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с соответствующими странами.

Для справки: «Один пояс, один путь» — международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином в 2013 году. Ее цель — совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 государств Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы.

