FA описала сценарий досадного и дорогостоящего провала Трампа в Венесуэле

Росдригес при этом указывает, что Трамп последовательно подходил к решению вопросов внутренней и внешней политики, используя стратегию, описанную в его книге 1987 года «Искусство заключать сделки: эскалация для переговоров». Так, вскоре после испытаний ядерных ракет Северной Кореей в 2018 году, Трамп сначала пригрозил стране «огнем и яростью, которых мир никогда не видел», а потом провел три саммита по ядерному разоружению с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также президент угрожал выйти из НАТО, если европейские страны не повысят расходы на оборону, большинство согласились на это и Штаты остались в альянсе. Наконец, в 2025 году Трамп поднял пошлины для всех стран мира, чтобы приостановить их действие позже и договориться о снятии торговых барьеров, перечисляет эксперт.