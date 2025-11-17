Бангладеш потребовал от Индии выдать экс-премьера для казни

«Мы призываем правительство Индии незамедлительно выдать Шейх Хасину, а также Асадуззамана Хана Камала», — цитирует выдержку из коммюнике правительства Бангладеш «Интерфакс» со ссылкой на ЭФЭ.
В обращении уточняется, что запрос на экстрадицию законен, так как между Индией и Бангладеш действует договоренность о выдаче преступников.
Бывшая глава бангладешского правительства Шейх Хасина, которая сейчас скрывается в Индии, заявила, что приговор в отношении нее является политическим преследованием со стороны суда, который сформировал кабинет министров, не имеющий демократического мандата.
Экс-премьера страны и бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камала признали виновными в задействовании госструктур в убийствах демонстрантов летом 2024 года. Им также вменили насилие над женщинами и детьми и отказ в предоставлении медпомощи пострадавшим. Кроме того, суд установил, что члены правительства отдавали приказы сжигать тела погибших протестантов. Шейх Хасину и Асадуззамана Хана Камала приговорили к смертной казни.
Подавление протестов, которое привело к многочисленным жертвам, в республике произошло в июле 2024 года. Тогда студенты университетов массово выступили против предоставления 30% рабочих мест членам семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Квотирование было отменено в 2018 году, но в июне 2024 года его вернули. Студенты подняли мятеж против такой практики из-за сложностей с трудоустройством, вызванных высокой безработицей в стране.
По оценке ООН, во время подавления протестов летом 2024 года в Бангладеш погибли около 1,4 тысячи человек.
После мятежа студентов Шейх Хасина тайно уехала в Индию. Президент республики Мохаммад Шахабуддин распорядился прекратить деятельность парламента и сформировал временное правительство под руководством лауреата Нобелевской премии мира Мохаммада Юнуса.