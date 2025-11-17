Бангладеш потребовал от Индии выдать экс-премьера для казни

Подавление протестов, которое привело к многочисленным жертвам, в республике произошло в июле 2024 года. Тогда студенты университетов массово выступили против предоставления 30% рабочих мест членам семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Квотирование было отменено в 2018 году, но в июне 2024 года его вернули. Студенты подняли мятеж против такой практики из-за сложностей с трудоустройством, вызванных высокой безработицей в стране.