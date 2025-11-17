Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Эр-Рияд заблокирует сделку с Израилем, пока у власти Нетаньяху

Палестинские официальные лица сообщили, что Эр-Рияд не заинтересован в нормализации отношений с Израилем, пока у власти остается крайне правое правительство Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет интернет-портал Middle East Eye со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Высокопоставленные саудовские чиновники дали понять Рамалле, что Эр-Рияд поставит условием нормализации отношений четкое дипломатическое предложение о создании Палестинского государства, говорится в статье. Однако признание возможно только при смене правящей верхушки Израиля и уходе в отставку наиболее радикальных членов израильского кабинета: министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. «Израиль не может диктовать дипломатические условия такой стране, как Саудовская Аравия», — сказал один из палестинских источников.

Эти комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность одобрения сделки по поставке Саудовской Аравии истребителей-невидимок F-35.

По словам палестинских официальных лиц, такого соглашения об оружии недостаточно для того, чтобы Эр-Рияд официально оформил отношения с Израилем, особенно в тот момент, когда Израиль продолжает свое наступление на Газу и открыто отвергает палестинскую государственность.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в воскресенье подтвердил, что современные истребители никогда не фигурировали в предыдущих обсуждениях потенциального соглашения между Эр-Риядом и Тель-Авивом. «Я принимал участие в десятках дискуссий о нормализации отношений с Саудовской Аравией, но сделка по F-35 никогда не была частью какого-либо подобного соглашения, потому что было ясно, что безопасность Израиля требует сохранения его качественного военного превосходства», — сказал он.

Лапид призвал законодателей заблокировать этот шаг: «Израиль не может из-за слабости нынешнего правительства отказаться от основных интересов безопасности и допустить заключение сделки по F-35».

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше