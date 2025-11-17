СМИ: Эр-Рияд заблокирует сделку с Израилем, пока у власти Нетаньяху

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в воскресенье подтвердил, что современные истребители никогда не фигурировали в предыдущих обсуждениях потенциального соглашения между Эр-Риядом и Тель-Авивом. «Я принимал участие в десятках дискуссий о нормализации отношений с Саудовской Аравией, но сделка по F-35 никогда не была частью какого-либо подобного соглашения, потому что было ясно, что безопасность Израиля требует сохранения его качественного военного превосходства», — сказал он.