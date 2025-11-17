СМИ: Эр-Рияд заблокирует сделку с Израилем, пока у власти Нетаньяху

Высокопоставленные саудовские чиновники дали понять Рамалле, что Эр-Рияд поставит условием нормализации отношений четкое дипломатическое предложение о создании Палестинского государства, говорится в статье. Однако признание возможно только при смене правящей верхушки Израиля и уходе в отставку наиболее радикальных членов израильского кабинета: министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. «Израиль не может диктовать дипломатические условия такой стране, как Саудовская Аравия», — сказал один из палестинских источников.
Эти комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность одобрения сделки по поставке Саудовской Аравии истребителей-невидимок F-35.
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в воскресенье подтвердил, что современные истребители никогда не фигурировали в предыдущих обсуждениях потенциального соглашения между Эр-Риядом и Тель-Авивом. «Я принимал участие в десятках дискуссий о нормализации отношений с Саудовской Аравией, но сделка по F-35 никогда не была частью какого-либо подобного соглашения, потому что было ясно, что безопасность Израиля требует сохранения его качественного военного превосходства», — сказал он.
Лапид призвал законодателей заблокировать этот шаг: «Израиль не может из-за слабости нынешнего правительства отказаться от основных интересов безопасности и допустить заключение сделки по F-35».