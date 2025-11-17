Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал Макрон.
Как отмечает издание Ouest-France, Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после того, как в 2027 году он перестанет быть главой государства и покинет Елисейский дворец.
В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».
«Решения, принятые сегодня, в первую очередь направлены на подготовку к прочному миру. Если Украина не будет сильной и надежной, Россия нарушит взятые на себя обязательства», — полагает президент Франции.
Франция и Украина 17 ноября подписали декларацию о намерениях относительно приобретения Киевом французской военной техники. Церемония прошла на авиабазе Вилакубле неподалеку от Парижа, куда Зеленский прибыл с визитом.
Позднее украинский президент уточнил, что соглашение подразумевает поставку Киеву 100 истребителей Rafale. Елисейский дворец подтвердил эту информацию, но не уточнил, будут ли самолеты переданы с французских складов или закуплены дополнительно. Истребители будут поставлены с полным вооружением, отметил Макрон. Соглашение, по его словам, рассчитано на реализацию в течение десяти лет.
Точное содержание подписанной декларации не разглашается. Reuters, однако, писал, что в соглашении речь также идет о поставках средств противовоздушной обороны и ракет. Макрон ранее также обещал Киеву истребители Mirage, ракеты Aster и обучение украинских военных.