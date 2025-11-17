«Продемонстрировала нормальный, жесткий прагматизм». Глава МИД Рыженков высказался об открытии Польшей двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире «Первого информационного телеканала» отреагировал на открытие Польшей двух КПП на границе с Беларусью. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».
Напомним, что в ночь на 17 ноября Польша открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») и «Кузницу» («Брузги»). Глава МИД заметил:
— Хорошо, что они продемонстрировали такую последовательность в своих идеях. Очень важно, когда политики прислушиваются к мнению своего народа и выполняют то, что обещают.
Максим Рыженков обратил внимание, что открытие пунктов пропуска также имеет значения для восстановления нормальных отношений между странами. Он уточнил, что сначала идут отношения между простыми людьми, представителями бизнеса, а затем подтягиваются политики.
— Поэтому атмосфера, фон такой достаточно позитивный, — уточнил министр иностранных дел.
По его словам, Польша своим решением открыть пункты пропуска продемонстрировала «нормальный, жесткий прагматизм».
Ранее МИД Литвы сказал, что власти рассмотрят досрочное открытие границы с Беларусью.
Тем временем МВД Польши назвало причину открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.