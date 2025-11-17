Ричмонд
Генсек НАТО предложил дождаться расследования причин взрыва в Польше

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше, заявив, что обсуждает эту ситуацию с польскими властями.

Источник: Reuters

«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, заявивший, что это был акт саботажа.

