Генсек НАТО рассказал, кто должен финансировать Украину

«Что касается иммобилизованных активов, очевидно, что это дело европейских союзников… Я не буду комментировать это. Для меня абсолютным приоритетом является обеспечение того, чтобы у Украины было всё, что ей нужно… И для этого Украине нужна финансовая поддержка… Глава Еврокомиссии раньше уже перечислила различные варианты: это может быть оплачено союзниками совместно или за счет этих мобилизованных средств», — сказал Рютте, отвечая на просьбу журналистов в Брюсселе прокомментировать его позицию по кредиту Киеву под российские активы.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.