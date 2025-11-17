Генсек НАТО рассказал, кто должен финансировать Украину

«Что касается иммобилизованных активов, очевидно, что это дело европейских союзников… Я не буду комментировать это. Для меня абсолютным приоритетом является обеспечение того, чтобы у Украины было всё, что ей нужно… И для этого Украине нужна финансовая поддержка… Глава Еврокомиссии раньше уже перечислила различные варианты: это может быть оплачено союзниками совместно или за счет этих мобилизованных средств», — сказал Рютте, отвечая на просьбу журналистов в Брюсселе прокомментировать его позицию по кредиту Киеву под российские активы.