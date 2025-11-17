Премьер-министр Армении посетит Астану с официальным визитом 20−21 ноября

Об этом 17 ноября сообщили в Акорде.
«Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Эстонии провели переговоры в расширенном составе. В ходе беседы главы государств обсудили приоритетные направления экономического взаимодействия.
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше