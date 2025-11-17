Ричмонд
Премьер-министр Армении посетит Астану с официальным визитом 20−21 ноября

По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит официальный визит в Астану 20—21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября сообщили в Акорде.

«Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Эстонии провели переговоры в расширенном составе. В ходе беседы главы государств обсудили приоритетные направления экономического взаимодействия.

