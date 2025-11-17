Зеленский: Киев намерен приобрести у Франции 100 истребителей Rafale

Владимир Зеленский подписал с Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Глава Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба».
Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.
Что за истребитель?
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale («Шквал») разработан французской компанией Dassault Aviation. Первый полет Rafale совершил в июле 1986 года. До настоящего времени изготовлено около 200 машин. Стоимость самолета в зависимости от комплектации составляет (по разным оценкам) $85−124 млн.
В настоящее время представителями 4-го поколения в мире, помимо российских семейств Су 30/Су 35 и МиГ 29/МиГ 35, являются: истребители F-15, F-16 и F-18 производства США; истребитель Rafale (Франция); Eurofighter Typhoon, (Германия, Великобритания, Италия и Испания); JАS 39 Gripen (Швеция) и J-10 Vigorous Dragon (КНР).
На вооружении ВВС Франции в настоящее время состоит ~137 истребителей Dassault Rafale~. Всего на сегодня у Dassault Aviation заказано более 200 единиц. Египет закупил 24 боевых машины этого типа. Катар на данный момент приобрел 23 истребителя. В Греции и Хорватии числится сегодня по шесть (в Хорватии, по другим данным, пять машин).
Индонезия официально подписала заказ на 42 одноместных Rafale F4 и 12 двухместных. В декабре 2021 года компания Dassault объявила, что ОАЭ подписали заказ на 80 истребителей Rafale F4. В октябре 2023 года власти Саудовской Аравии официально обратились к французской компании Dassault Aviation с просьбой предоставить коммерческое предложение и график поставок 54 боевых самолетов Rafale F4.
В Индии насчитывается 36 истребителей Dassault Rafale. Наиболее резонансный характер поставки машин этого типа приобрели в эту страну. Rafale одержал победу в тендере на поставку средних многоцелевых боевых самолетов (MMRCA) в Индию в количестве 126 самолетов. Потом это количество сократилось до 36 машин стоимостью $244 млн. Тем не менее Нью-Дели хочет получить еще 114 истребителей, большую часть из которых должны собрать на индийской территории.
Громогласные заявления.
Даже месяца не прошло, как президент Зеленский подписал в Швеции (22 октября) с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Киева приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС (называлась даже цифра в 150 машин).
И вот теперь новое «историческое соглашение» по поставкам Киеву еще 100 истребителей — теперь уже Dassault Rafale. Зеленскому в этом плане остаются пустяки — в ближайшее время договориться о поставках 100 истребителей F-15, F-16 и F-18 с Соединенными Штатами, 100 машин Eurofighter Typhoon с европейским консорциумом и 100 истребителей J-10 Vigorous Dragon с Китаем. Таким образом, задача по комплектованию Воздушных сил Украины всеми возможными типами боевых машин четвертого поколения будет выполнена. Похоже, президент Украины во время своих визитов так и делает.
Однако надежды Киева получить только шведские боевые машины бесплатно совершенно безосновательны. Речь может идти только о продажах. Однако о конкретных контрактах, сроках и ценах на данном этапе речь не шла в принципе.
Что касается возможных закупок Киевом истребителей Dassault Rafale, обратим внимание, что президенты Франции и Украины подписали документ только о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей, а также средства противовоздушной обороны и беспилотники.
То есть и в этот раз, как и со шведским истребителем, речи о конкретных контрактах, сроках и ценах не было. А вот в громогласных заявлениях недостатка как раз не отмечалось.
Наряду с истребителями Dassault Rafale, президент Украины заявил, что в Киеве имеются планы о создании в стране «крупнейшей в мире системы ПВО».
Пока только известно, что обсуждались поставки ЗРК SAMP/T NG с ракетой Aster 30, радары GF300 от Thales и новые беспилотные платформы. Но опять-таки, ни цены, ни сроки, ни количество заявлены не были.
Те же истребители Париж не может поставить из «наличия вооруженных сил Франции» (есть такая форма военно-технического сотрудничества). Это может быть осуществлено только с предприятий промышленности 5-й республики. ~В общем, производство 100 Dassault Rafale для Украины займет долгие годы.~
Руководство в Киеве мечтает довести боевой состав своих Воздушных сил примерно до 250 машин. Поэтому и ведутся переговоры о поставках боевых машин со Швецией, Францией и США. На оснащение Воздушных сил Украины уже поступили истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon и французские многоцелевые истребители четвертого поколения Dassault Mirage 2000.
Сколько самолетов нужно Киеву?
В свое время «Газета.Ru» уже задавалась вопросом, сколько самолетов западного производства требуется Украине, чтобы завоевать господство в воздухе, о котором так мечтают в Киеве?
Издание пришло к выводу, что по самым приблизительным подсчетам, для решения этой задачи Воздушным силам Украины потребуется не менее 200 многофункциональных истребителей поколения 4++ (типа F-16 и ему равных), 15−20 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, не менее 20 самолетов РЭБ — постановщиков помех, действующих в боевых порядках самолетов ударных групп, не менее 20 самолетов РЭБ, осуществляющих постановку помех из зон барражирования.
Наконец, необходимы просто горы авиационных средств поражения. В целом, наши оценки по предполагаемому боевому составу Воздушных сил Украины практически совпали с мечтаниями Зеленского.
Нет ответа только на главный вопрос — кто за все это великолепие будет платить? Украина — банкрот, а поставки только ~100 самолетов Dassault Rafale, если округлить цену одной боевой машины до $100 млн, обойдутся Киеву в $10 млрд~. На самом деле цифра будет гораздо больше, если сюда добавить авиационные средства поражения, необходимое наземное оборудование, переучивание летного состава и пр.
Но, как бы оно там не было, поставки западной авиатехники на Украину будут только нарастать.
