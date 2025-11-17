И вот теперь новое «историческое соглашение» по поставкам Киеву еще 100 истребителей — теперь уже Dassault Rafale. Зеленскому в этом плане остаются пустяки — в ближайшее время договориться о поставках 100 истребителей F-15, F-16 и F-18 с Соединенными Штатами, 100 машин Eurofighter Typhoon с европейским консорциумом и 100 истребителей J-10 Vigorous Dragon с Китаем. Таким образом, задача по комплектованию Воздушных сил Украины всеми возможными типами боевых машин четвертого поколения будет выполнена. Похоже, президент Украины во время своих визитов так и делает.