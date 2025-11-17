Ричмонд
Университет Иннополис возглавил мэр Иннополиса

Новым директором Университета Иннополис стал мэр города Дмитрий Вандюков, который вступит в должность 2 декабря. Он сменит Искандера Бариева, проработавшего на посту с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Источник: Reuters

Кандидатуру господина Вандюкова поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. Документы о назначении подписали учредители университета — представители Минцифры России и Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. О кадровых изменениях сотрудникам объявили сегодня на общем собрании.

Отмечается, что Искандер Бариев принял решение покинуть должность по собственному желанию.

В связи с назначением Дмитрия Вандюкова директором университета со 2 декабря исполняющим обязанности мэра Иннополиса до следующих выборов будет назначен Ильдар Хуззятов, руководитель исполкома города.

Дмитрий Вандюков работает в сферах ИТ и телекоммуникаций с 2004 года. До Иннополиса занимал должности первого заместителя министра информатизации и связи Татарстана и заместителя генерального директора «Таттелекома». С 2019 года отвечал за взаимодействие с госорганами в ОЭЗ «Иннополис», с июня 2024 года был назначен мэром города.

