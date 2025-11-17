Университет Иннополис возглавил мэр Иннополиса

Дмитрий Вандюков работает в сферах ИТ и телекоммуникаций с 2004 года. До Иннополиса занимал должности первого заместителя министра информатизации и связи Татарстана и заместителя генерального директора «Таттелекома». С 2019 года отвечал за взаимодействие с госорганами в ОЭЗ «Иннополис», с июня 2024 года был назначен мэром города.