Guardian: США разделят Газу на «зеленую» и «красную» зоны

Издание подчеркивает, что планы США относительно будущего Газы меняются с головокружительной скоростью.
Необходимость в реконструкции является неотложной: по данным ООН, за время войны в Газе были повреждены или разрушены более 80% зданий, включая почти все школы и больницы. В результате разрушений на территории Газы, по оценкам экспертов скопилось более 61 млн тонн мусора.
Почти все население Газы (свыше 2 миллионов человек) сосредоточено в «красной зоне» — полосе вдоль побережья, которая занимает менее половины территории Газы. Почти 1,5 миллиона палестинцев ожидают получения аварийного жилья, и еще сотни тысяч живут в палатках, не имея доступа даже к чистой воде. Однако США планируют начать реконструкцию только в «зеленой зоне».
Кроме того, сейчас американская концепция Международных стабилизационных сил (ISF) предусматривает, что войска будут нести службу исключительно в «зеленой зоне». Сначала несколько сотен военнослужащих будут размещены на ограниченной территории, но постепенно контингент увеличится до 20 000 человек по всему району. Они не будут действовать к западу от «желтой линии», где ХАМАС восстанавливает контроль.
Сейчас также обсуждается развертывание международных сил на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения. Но страны, которые обдумывают предоставление своих войск, опасаются, что в этом случае их военнослужащие могут попасть под перекрестный огонь Израиля и ХАМАС или быть обвиненными в поддержании оккупации Газы.
В Багдаде и Кабуле «зеленые зоны» представляли собой анклавы, окруженные бетонными взрывозащитными заграждениями, куда западные войска и их местные союзники отступали, спасаясь от насилия, которое их миссия развязала в окружающих их общинах.
Без рабочего плана ввода международных миротворческих сил, вывода израильских войск и масштабного восстановления Газа может так и остаться в подвешенном состоянии после двух лет разрушительной войны, убеждено издание.