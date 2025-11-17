Guardian: США разделят Газу на «зеленую» и «красную» зоны

Кроме того, сейчас американская концепция Международных стабилизационных сил (ISF) предусматривает, что войска будут нести службу исключительно в «зеленой зоне». Сначала несколько сотен военнослужащих будут размещены на ограниченной территории, но постепенно контингент увеличится до 20 000 человек по всему району. Они не будут действовать к западу от «желтой линии», где ХАМАС восстанавливает контроль.