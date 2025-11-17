Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: США разделят Газу на «зеленую» и «красную» зоны

США намерены разделить Газу на «зеленую» зону под израильским и международным военным контролем, где начнется реконструкция, и «красную» зону, которая останется лежать в руинах. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники и документы планирования.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание подчеркивает, что планы США относительно будущего Газы меняются с головокружительной скоростью.

Это отражает хаотичный, импровизированный подход к разрешению одного из самых сложных конфликтов в мире.

Необходимость в реконструкции является неотложной: по данным ООН, за время войны в Газе были повреждены или разрушены более 80% зданий, включая почти все школы и больницы. В результате разрушений на территории Газы, по оценкам экспертов скопилось более 61 млн тонн мусора.

Почти все население Газы (свыше 2 миллионов человек) сосредоточено в «красной зоне» — полосе вдоль побережья, которая занимает менее половины территории Газы. Почти 1,5 миллиона палестинцев ожидают получения аварийного жилья, и еще сотни тысяч живут в палатках, не имея доступа даже к чистой воде. Однако США планируют начать реконструкцию только в «зеленой зоне».

Кроме того, сейчас американская концепция Международных стабилизационных сил (ISF) предусматривает, что войска будут нести службу исключительно в «зеленой зоне». Сначала несколько сотен военнослужащих будут размещены на ограниченной территории, но постепенно контингент увеличится до 20 000 человек по всему району. Они не будут действовать к западу от «желтой линии», где ХАМАС восстанавливает контроль.

Сейчас также обсуждается развертывание международных сил на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения. Но страны, которые обдумывают предоставление своих войск, опасаются, что в этом случае их военнослужащие могут попасть под перекрестный огонь Израиля и ХАМАС или быть обвиненными в поддержании оккупации Газы.

Как полагает Guardian, даже выделение «зеленой зоны» в Газе чревато сравнениями с Ираком и Афганистаном, где это словосочетание стало синонимом военных неудач США.

В Багдаде и Кабуле «зеленые зоны» представляли собой анклавы, окруженные бетонными взрывозащитными заграждениями, куда западные войска и их местные союзники отступали, спасаясь от насилия, которое их миссия развязала в окружающих их общинах.

Без рабочего плана ввода международных миротворческих сил, вывода израильских войск и масштабного восстановления Газа может так и остаться в подвешенном состоянии после двух лет разрушительной войны, убеждено издание.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше