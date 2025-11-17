WP: Китай расширяет ядерный полигон, где прошло первое испытание ядерной бомбы

30 октября Дональд Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем, которые якобы проводят подобные тесты. И хоть он допустил в своих высказываниях целый ряд фактологических ошибок — ни одна из официальных ядерных держав не проводит подобные испытания с середины 1990-х, последний тест провела Северная Корея в 2017 году, — американский президент впоследствии еще несколько раз повторил свою мысль. 5 ноября президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором поручил рассмотреть целесообразность проведения и Россией ядерных испытаний в ответ на активность США.