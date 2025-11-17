Reuters: Южная Корея предложила провести официальные военные переговоры с Северной Кореей

Поскольку все прямые военные коммуникации между Сеулом и Пхеньяном были прерваны, предложение о переговорах будет направлено КНДР через Командование Организации Объединенных Наций. С тех пор как в конце 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын определил две Кореи как «отдельные и враждебные» нации, Пхеньян не откликнулся ни на один призыв к диалогу с Югом, обращает внимание Reuters.