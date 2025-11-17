Ричмонд
Reuters: Южная Корея предложила провести официальные военные переговоры с Северной Кореей

Министерство обороны Южной Кореи в понедельник предложило провести переговоры с военными Северной Кореи, чтобы обсудить установление более четкой границы вдоль военной демаркационной линии и избежать риска потенциальных военных столкновений, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как утверждает заместитель министра оборонной политики Южной Кореи, Северная Корея устанавливает мины и заграждения из колючей проволоки, а также создает пустоши на своей стороне границы, а некоторые из ее солдат неоднократно вторгались на южнокорейскую сторону. Эти действия вызывают опасения по поводу возможных боестолкновений, говорится в статье.

Такая ситуация сложилась из-за потери многих военных указателей демаркационной линии, установленных во время подписания соглашения о перемирии в 1953 году, а также из-за того, что Юг и Север по-разному воспринимают границу в некоторых районах.

Ким Хон Чхоль
заместитель министра оборонной политики Южной Кореи

Сеул утверждает, что в последнее время наблюдается всплеск активности Северной Кореи и пересечений ее военными Военной демаркационной линии. По данным Минобороны Южной Кореи, с начала этого года северокорейские солдаты вторгались на ее территорию больше десяти раз, тогда как за весь прошлый год подобных инцидентов было менее десяти.

Поскольку все прямые военные коммуникации между Сеулом и Пхеньяном были прерваны, предложение о переговорах будет направлено КНДР через Командование Организации Объединенных Наций. С тех пор как в конце 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын определил две Кореи как «отдельные и враждебные» нации, Пхеньян не откликнулся ни на один призыв к диалогу с Югом, обращает внимание Reuters.

