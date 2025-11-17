Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО

Как уточнил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, авианосец и его авиагруппа (истребители F-35) завершили учения Falcon Strike в Средиземном море. В течение двух недель самолеты выполняли дневные и ночные вылеты — отрабатывали перехваты, подавление обороны противника и другие ударные задачи. Итальянский фрегат «Луиджи Риццо» присоединился на время маневров к британским кораблям.