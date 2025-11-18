НАРЭ спешит успокоить потребителей: запросов на увеличение тарифов не было

«НАРЭ отмечает, что информация о возможном повышении тарифов была неверно интерпретирована авторами, поскольку была извлечена из контекста “Отчета об инфляции” за ноябрь 2025 года, опубликованного Национальным банком Республики Молдова, в котором упоминается изменение доли определенных категорий цен в структуре индекса потребительских цен (ИПЦ). На данный момент ANRE не получала запросов на корректировку регулируемых цен от операторов в секторах природного газа, тепловой энергии или электроэнергии», — заявил регулятор.