НАРЭ спешит успокоить потребителей: запросов на увеличение тарифов не было

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Появившаяся в молдавской прессе информация о возможном повышении регулируемых цен и тарифов в ноябре 2025 года или до конца года не соответствует действительности, сообщили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Ранее в СМИ появилась информация, что Национальный банк Молдовы (НБМ) в своём последнем отчёте об инфляции якобы прогнозирует значительное увеличение регулируемых цен в конце 2025 — начале 2026 года. Так, отмечалось, что тарифы на горячую воду могут вырасти на 28,6%, а на электроэнергию — на 16,7%.
«НАРЭ отмечает, что информация о возможном повышении тарифов была неверно интерпретирована авторами, поскольку была извлечена из контекста “Отчета об инфляции” за ноябрь 2025 года, опубликованного Национальным банком Республики Молдова, в котором упоминается изменение доли определенных категорий цен в структуре индекса потребительских цен (ИПЦ). На данный момент ANRE не получала запросов на корректировку регулируемых цен от операторов в секторах природного газа, тепловой энергии или электроэнергии», — заявил регулятор.
В НАРЭ напомнили, что являются единственным учреждением, уполномоченным утверждать тарифы и цены на регулируемые услуги в энергетических секторах, обеспечивая при этом их мониторинг и надзор за соблюдением принципов справедливости, прозрачности и защиты потребителей.
«НАРЭ подтверждает свою открытость по отношению к средствам массовой информации, лидерам общественного мнения и всем заинтересованным лицам, которые могут в любое время запросить официальную информацию или данные», — также отметили в ведомстве.
Регулятор гарантировал предоставление точной, прозрачной и актуальной информации.