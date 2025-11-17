И тут даже международная неправильственная организация Amnesty International не смогла смолчать и сделать вид, что в Молдове всё в порядке при режиме Майи Санду:
«В последние годы власти приняли законодательные меры, ограничивающие свободу СМИ и свободу слова в более широком смысле. Они оправдали эти “военные” меры необходимостью защиты национальной безопасности и борьбы с дезинформацией, ложной информацией и российской пропагандой.
В рамках чрезвычайного положения, введенного после вторжения России в Украину, парламент уполномочил Комиссию по чрезвычайным ситуациям вводить «специальные правила» для СМИ и применять их без судебного контроля. Комиссия приостановила лицензии некоторых СМИ и заблокировала доступ к онлайн-ресурсам. В одном случае приостановление лицензии было оспорено в суде, но судья не принял во внимание необходимость и соразмерность решения и подтвердил его, аргументируя это тем, что оно соответствовало условиям чрезвычайного положения и полномочиям Комиссии. Этот временный режим был заменен постоянным законодательством неожиданным и произвольным образом.
Новый закон разрешал Совету по продвижению инвестиционных проектов национального значения отзывать лицензии частных радио- и телевещательных станций без надлежащей правовой процедуры. Кроме того, в июне 2022 года парламент изменил Кодекс об аудиовизуальных медиа-услугах, чтобы ограничить ретрансляцию из других стран политически чувствительного контента.
Венецианская комиссия рассмотрела эти изменения. Она признала, что молдавские власти реагировали на реальную проблему в области «информационной безопасности», но предупредила, что эти меры не соответствуют требованию соразмерности.
Эти события способствовали неопределенности и самоцензуре среди средств массовой информации.
Журналисты, опрошенные Amnesty International, выразили нежелание критиковать правящую партию из-за страха репрессий или потери финансирования.
Обвинения в неформальном давлении и отсутствие защиты от преследований, в том числе от онлайн-насилия и угроз убийством, еще больше подрывают свободу СМИ и доступ общественности к информации".
"Три независимых источника из медиа-сообщества Молдовы сообщили Amnesty International, что недовольство некоторых членов правящей партии может привести к потере доступа к внешнему грантовому финансированию для представляющих их СМИ.
Amnesty International получила от одного из источников доказательства, свидетельствующие о том, что поддержка учреждением повестки правящей партии обеспечит непрерывное внешнее финансирование на основе грантов.
Два других источника независимо друг от друга заявили, что у них был аналогичный опыт, а именно, что лица, утверждавшие, что они имеют влияние на решения иностранных доноров в отношении субсидий, предоставляемых независимым СМИ, обещали непрерывное финансирование в обмен на положительное освещение проевропейской повестки правящей партии".
