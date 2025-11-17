Наконец-то, заметили: В Молдове журналисты не могут критиковать правящую партию ПАС из-за страха репрессий или потери финансирования — теперь даже авторитетная Amnesty International на это указывает

В рамках чрезвычайного положения, введенного после вторжения России в Украину, парламент уполномочил Комиссию по чрезвычайным ситуациям вводить «специальные правила» для СМИ и применять их без судебного контроля. Комиссия приостановила лицензии некоторых СМИ и заблокировала доступ к онлайн-ресурсам. В одном случае приостановление лицензии было оспорено в суде, но судья не принял во внимание необходимость и соразмерность решения и подтвердил его, аргументируя это тем, что оно соответствовало условиям чрезвычайного положения и полномочиям Комиссии. Этот временный режим был заменен постоянным законодательством неожиданным и произвольным образом.