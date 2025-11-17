Россия нанесла удар по порту Измаил и военным объектам Украины

Российские военные нанесли удары по порту Измаил в Одесской области. Украинские СМИ называют атаку одной из самых мощных на этот регион с начала СВО. После обстрела загорелся танкер, перевозивший, по одним данным, оружие НАТО, по другим — американский сжиженный природный газ.