Польский Генштаб после диверсии заявил о подготовке нападения на Польшу

В эфире радиостанции Jedynka генерала попросили прокомментировать слова главы Пентагона Питера Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 и 1981 годы. «Это очень хорошее сравнение, потому что сегодня все зависит от нашей позиции, от того, сумеем ли мы сдержать противника или, наоборот, подтолкнем его к агрессии», — ответил он.