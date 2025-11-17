Посольство Японии подтвердило, что США вывезли комплекс Typhon

«На сегодняшний день подтверждено, что вывод ракетного комплекса Typhon с территории Японии завершен», — говорится в заявлении посольства, полученном РИА Новости.
Агентство Киодо ранее в понедельник сообщило, что США вывезли с базы «Ивакуни» в Японии наземный комплекс Typhon, впервые развернутый в сентябре в рамках двусторонних учений и долго остававшийся в регионе после их окончания, что вызвало озабоченность РФ. По данным агентства Киодо, в понедельник региональное бюро министерства обороны Японии уведомило об этом администрацию города Ивакуни.
Система была развернута на авиабазе морской пехоты США «Ивакуни» в префектуре Ямагути в рамках состоявшихся с 11 по 25 сентября совместных японо-американских учений и должна была быть выведена примерно через неделю после окончания учений.
В конце октября МИД РФ заявил, что посольству Японии в Москве была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 батарея наземного комплекса. В связи с этим отметили, что Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности.