Посольство Японии подтвердило, что США вывезли комплекс Typhon

В конце октября МИД РФ заявил, что посольству Японии в Москве была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 батарея наземного комплекса. В связи с этим отметили, что Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности.